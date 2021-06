Scomparsa due mesi fa dopo passeggiata, indagate per omicidio le figlie (Di martedì 29 giugno 2021) Secondo il Giornale di Brescia, che ne dà notizia, sarebbero state alcune incongruenze nel racconto delle due donne - a far scattare l'iscrizione nel registro degli indagati delle due ragazze e il sequestro dell'abitazione di Temù dove la donna si trasferiva non appena poteva Leggi su rainews (Di martedì 29 giugno 2021) Secondo il Giornale di Brescia, che ne dà notizia, sarebbero state alcune incongruenze nel racconto delle due donne - a far scattare l'iscrizione nel registro degli indagati delle due ragazze e il sequestro dell'abitazione di Temù dove la donna si trasferiva non appena poteva

