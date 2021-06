Pronto soccorso Landolfi, Ciampi (M5S): “Ennesima sceneggiata in Consiglio Regionale” (Di martedì 29 giugno 2021) Tempo di lettura: 3 minuti M5S, Ciampi: “No alla soppressione del Pronto soccorso del Landolfi, maggioranza in fuga,La sceneggiata si è consumata anche oggi in Consiglio Regionale. ” Cade il numero legale sul voto alla mozione del consigliere Regionale: “Chiusura rappresenta un duro colpo al diritto alla salute” Ovviamente questa mozione non è stata sottoposta ad un voto valido per mancanza del numero legale. Al termine della votazione la mozione Ciampi ha totalizzato 10 voti a favore e 3 contrari. Facile dire chi abbia votato e come ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 29 giugno 2021) Tempo di lettura: 3 minuti M5S,: “No alla soppressione deldel, maggioranza in fuga,Lasi è consumata anche oggi in. ” Cade il numero legale sul voto alla mozione del consigliere: “Chiusura rappresenta un duro colpo al diritto alla salute” Ovviamente questa mozione non è stata sottoposta ad un voto valido per mancanza del numero legale. Al termine della votazione la mozioneha totalizzato 10 voti a favore e 3 contrari. Facile dire chi abbia votato e come ...

Advertising

SkyTG24 : Napoli, paziente distrugge pronto soccorso di Villa Betania - fanpage : L’operaia aveva impugnato una tavoletta di cioccolato fondente pesante un chilo e aveva colpito in testa e al volto… - irpiniatimes1 : Ciampi(M5S): “No alla soppressione del Pronto Soccorso del Landolfi, oggi sceneggiata in consiglio regionale ” - ComuneSubiaco : RT @SaluteLazio: #SANITÀ: D’AMATO INAUGURA PRONTO SOCCORSO DI SUBIACO ELISUPERFICIE INTITOLATA ALLA MEMORIA DI LUCIANO ROMANZI https://t.co… - Domenic62340660 : RT @GuidoDeMartini: «La legge permette di imporre ai sanitari un vaccino a condizione che non sia sperimentale e che assicuri al vaccinati… -