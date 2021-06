Omicidio Chiara Gualzetti: confessa l’amico 16enne (Di martedì 29 giugno 2021) Ha confessato l’amico minorenne di Chiara Gualzetti, la ragazza ritrovata morta a Monteveglio, nel Bolognese, a qualche centinaia di metri da casa. Il giovane ha confessato l’Omicidio nel corso dell’interrogatorio dei carabinieri. Il ragazzo fermato per l’Omicidio di Chiara Gualzetti è 16enne. Il provvedimento di arresto è stato eseguito alle 4.30 dai carabinieri del nucleo operativo della Compagnia di Borgo Panigale e del nucleo investigativo del comando provinciale. Oltre alla confessione a carico del giovane, diversi ... Leggi su quotidianpost (Di martedì 29 giugno 2021) Hatominorenne di, la ragazza ritrovata morta a Monteveglio, nel Bolognese, a qualche centinaia di metri da casa. Il giovane hato l’nel corso dell’interrogatorio dei carabinieri. Il ragazzo fermato per l’di. Il provvedimento di arresto è stato eseguito alle 4.30 dai carabinieri del nucleo operativo della Compagnia di Borgo Panigale e del nucleo investigativo del comando provinciale. Oltre alla confessione a carico del giovane, diversi ...

