Novità WhatsApp per utilizzo su più smartphone insieme ma non subito (Di martedì 29 giugno 2021) C’è in arrivo una Novità WhatsApp denominata funzione multi-dispositivo, in beta da tempo ma ora sempre più pronta al rilascio, come evidenziato nell’ultima release di test Android 2.21.14.1. Sono in molti a chiedersi se quest’ultima consentirà subito l’utilizzo dell’app di messaggistica su più smartphone insieme ma in proposito va fatta chiarezza per non incorrere in false illusioni. Quello a cui ora stanno lavorando gli sviluppatori è una feature che permetterà di utilizzare WhatsApp Web, WhatsApp Desktop e Portal senza la necessità che lo ... Leggi su optimagazine (Di martedì 29 giugno 2021) C’è in arrivo unadenominata funzione multi-dispositivo, in beta da tempo ma ora sempre più pronta al rilascio, come evidenziato nell’ultima release di test Android 2.21.14.1. Sono in molti a chiedersi se quest’ultima consentiràl’dell’app di messaggistica su piùma in proposito va fatta chiarezza per non incorrere in false illusioni. Quello a cui ora stanno lavorando gli sviluppatori è una feature che permetterà di utilizzareWeb,Desktop e Portal senza la necessità che lo ...

