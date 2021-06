Milan, Kessié non parteciperà al ritiro con la squadra (Di martedì 29 giugno 2021) Nuovi aggiornamenti dal fronte Milan per il caso Kessié. L’ivoriano difatti non si presenterà al ritiro del Milan per partecipare all’Olimpiade in Giappone con la sua Nazionale che prenderà il via il prossimo 23 luglio e durerà fino all’8 agosto. I rossoneri, dal canto loro, non si sono opposti davanti alla richiesta del centrocampista di poter prendere parte all’evento. Foto: Instagram giocatore L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di martedì 29 giugno 2021) Nuovi aggiornamenti dal fronteper il caso. L’ivoriano difatti non si presenterà aldelper partecipare all’Olimpiade in Giappone con la sua Nazionale che prenderà il via il prossimo 23 luglio e durerà fino all’8 agosto. I rossoneri, dal canto loro, non si sono opposti davanti alla richiesta del centrocampista di poter prendere parte all’evento. Foto: Instagram giocatore L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

AntoVitiello : Franck #Kessie convocato come fuori quota con la nazionale ivoriana per i giochi olimpici di Tokyo che inizieranno… - capuanogio : Tra #Kessie e il #Milan è ancora stallo. La trattativa riparte a luglio con l'obiettivo di chiuderla entro l'inizio… - ZZiliani : Detto en passant. Le ironie per i 20 rigori a favore del #Milan in campionato (c'erano praticamente tutti) si sono… - manciniano : RT @lisnico6: Comunque la storia di Kessié che va alle Olimpiadi la vedo (ahimè) come uno sgarbo al Milan per la questione del rinnovo.. - _i_n_d_i_o_ : RT @nonleggerlo: Giocatori a scadenza 2022, che tra 6 mesi possono firmare a 0 per qualsiasi club. Da @TMit_news: - #Kessie, #Romagnoli, #… -

Ultime Notizie dalla rete : Milan Kessié Milan, Romagnoli può restare anche senza rinnovo LA POSIZIONE DEL GIOCATORE - Un'idea figlia di quello che sta succedendo fuori da Casa Milan . Poco movimento, nessuna offerta, nessuna proposta concreta . Nonostante Romagnoli sia scivolato in ...

Inter, occhi su Onana per il dopo Handanovic Al momento non c'è la fumata bianca per il rinnovo, con una richiesta del giocatore di quasi 6 milioni di euro a stagione, mentre il Milan si ferma poco sopra i 4. Ecco allora che se lo stallo non si ...

Milan | Kessié alle Olimpiadi | convocato dalla Costa d'Avorio come fuori quota Zazoom Blog LA POSIZIONE DEL GIOCATORE - Un'idea figlia di quello che sta succedendo fuori da Casa. Poco movimento, nessuna offerta, nessuna proposta concreta . Nonostante Romagnoli sia scivolato in ...Al momento non c'è la fumata bianca per il rinnovo, con una richiesta del giocatore di quasi 6 milioni di euro a stagione, mentre ilsi ferma poco sopra i 4. Ecco allora che se lo stallo non si ...