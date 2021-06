Advertising

zazoomblog : Maradona al processo la verità di Luque: «Diego stava bene non ho mai visto gonfiore o dispnea» - #Maradona… - damy85twit : RT @La7tv: Alle 17:00 #La720 'I protagonisti'. rivedremo Mike Buongiorno condurre un surreale quiz a Tetris, l’acceso scontro tra Michele S… - La7tv : Alle 17:00 #La720 'I protagonisti'. rivedremo Mike Buongiorno condurre un surreale quiz a Tetris, l’acceso scontro… -

Ultime Notizie dalla rete : Maradona processo

Il medico personale di Diego Armando, Leopoldo Luque, respinge con fermezza le accuse di essere responsabile della morte del Pibe de Oro, così come dichiarato dall'accusa che alne ha chiesto l'arresto immediato. ...È stato l'ultimo dei sette interrogati dai magistrati dalla procura di San Isidro titolari da sette mesi dell'inchiesta sulla morte di Diego Armando. E non è un caso. Perché il neurochirurgo Leopoldo Luque è la figura più inquietante di questa storia. Un neurochirurgo medico di fiducia del Campione che però non lo opera al cervello il 3 ...È stato l'ultimo dei sette interrogati dai magistrati dalla procura di San Isidro titolari da sette mesi dell'inchiesta sulla morte di Diego Armando Maradona. E non è un ...Il medico personale di Diego Armando Maradona, Leopoldo Luque, respinge con fermezza le accuse di essere responsabile della morte del Pibe de Oro, così come dichiarato dall’accusa che al processo ne h ...