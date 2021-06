Lo sfogo di Luca Onestini: “Non ho più intenzione di nascondere la mia malattia” (Di martedì 29 giugno 2021) Luca Onestini ha deciso di uscire allo scoperta e questa volta è più convinto che mai del fatto che non vuole nascondere per nessuna ragione al mondo, in nessun contesto, la malattia che da adolescente e anche nella prima maturità lo ha fatto tanto vergognare: stiamo parlando della vitiligine, ovvero della mancanza di melanina in alcune zone della pelle che dunque risultano quasi bianche, molto più chiare soprattutto se confrontate con il resto dell’epidermide. Luca Onestini si espone in occasione della Giornata Mondiale della Vitiligine L’occasione di parlare della sua ... Leggi su anticipazionitv (Di martedì 29 giugno 2021)ha deciso di uscire allo scoperta e questa volta è più convinto che mai del fatto che non vuoleper nessuna ragione al mondo, in nessun contesto, lache da adolescente e anche nella prima maturità lo ha fatto tanto vergognare: stiamo parlando della vitiligine, ovvero della mancanza di melanina in alcune zone della pelle che dunque risultano quasi bianche, molto più chiare soprattutto se confrontate con il resto dell’epidermide.si espone in occasione della Giornata Mondiale della Vitiligine L’occasione di parlare della sua ...

Advertising

AntmanShamir : Allora, scusatemi, anch'io ho visto Luca, è uno splendido film, forse uno dei migliori Disney Pixar di sempre, ora… - luca_delponte : RT @LegaSalvini: ?? LO SFOGO DI ANNALISA CHIRICO - MelanyHamilton_ : @Sminatore_ve ecco, visto che i sanitari non si sono vaccinati…LUCA CACCIA LE DOSI CAZZOOOO. sfogo personale. chiedo venia. mi ricompongo. - Marco_viscomi : @juvemyheart Ma figurati Luca, e sinceramente non volevo scriverlo neanche io, ma di getto mi è uscito come sfogo… -