Le ultime indiscrezioni sul matrimonio di Can Yaman e Diletta Leotta

(Di martedì 29 giugno 2021) Mentre Cansi godono la Turchia tra cultura e relax, in Italia le voci sul lorosi rincorrono Si torna a parlare di fiori d’arancio per Can. Sul settimanale Nuovo, Riccardo Signoretti ha svelato che i due avrebbero fissato la data per il. Il rapporto va a gonfie vele: l’attore turco è innamoratissimo della conduttrice che ricambia il sentimento e stravede. Inoltre, sembra proprio che le famiglie di entrambi siano d’accordo ad ufficializzare la relazione. Infatti, dopo che Can ...

Advertising

corgiallorosso : #AsRoma, prime indiscrezioni sulla nuova maglia #NewBalance - CorriereCitta : Striscia la Notizia, Talisa Ravagnani e Giulia Pelagatti di Amici nuove Veline? Le ultime indiscrezioni - 4Harrier : @rupertalbe Dalle ultime indiscrezioni si é allargato lo spazio tra le due parti anteriori del biscione o sbaglio? Sponsor più lungo??????? - 4Harrier : @marifcinter Dalle ultime indiscrezioni si é allargato lo spazio tra le due parti anteriori del biscione o sbaglio? Sponsor più lungo??????? - Fabio54391476 : RT @sscnepoli: ?? | La SSCN smentisce le indiscrezioni su Kaio Jorge circolate nelle ultime ore. #ForzaNapoliSempre ?? -

Ultime Notizie dalla rete : ultime indiscrezioni

Scuolainforma

...per tutti i gossip che l'hanno visto protagonista nellesettimane. Prima 'l'amicizia speciale' con Tommaso Zorzi , poi le foto affettuose con Giovanni Ciacci hanno scatenato le...Club che, secondo le, avrebbero inviato i primi segnali di interesse. Se da queste squadre dovesse arrivare un'offerta consistente, da 25 milioni di euro in su, il Milan potrebbe ...Mentre Can Yaman e Diletta Leotta si godono la Turchia tra cultura e relax, in Italia le voci sul loro matrimonio si rincorrono ...Secondo Eleonora Trotta di calciomercato.it la Roma sarebbe in pole per Kostic Filip Kostic, esterno in forza all’Eintracht Francoforte, è stato accostato alla Roma negli ultimi giorni. Secondo l’indi ...