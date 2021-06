Lavorare alla Juve: il club cerca un esperto di diritti mediatici (Di martedì 29 giugno 2021) La Juventus apre le porte a nuove risorse: il club bianconero è alla ricerca di un Media Rights Development Specialist. La figura gestirà le operazioni quotidiane dell’ecosistema dei diritti mediatici al fine di massimizzare le entrate, fare in modo che tutti gli uffici competenti siano allineati con le ultime informazioni e garantire che l’asset della L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di martedì 29 giugno 2021) Lantus apre le porte a nuove risorse: ilbianconero èridi un Media Rights Development Specialist. La figura gestirà le operazioni quotidiane dell’ecosistema deial fine di massimizzare le entrate, fare in modo che tutti gli uffici competenti siano allineati con le ultime informazioni e garantire che l’asset della L'articolo

Advertising

borghi_claudio : Renzi in Senato dice che siamo figli di migranti e padri di migranti. No. Mio padre era di Milano e lavorava alla P… - sportli26181512 : #Governance #Notizie Lavorare alla Juve: il club cerca un esperto di diritti mediatici: La Juventus apre le porte a… - CalcioFinanza : Lavorare alla #Juventus: il club cerca un esperto di diritti mediatici - rosegoldJK_ : Credo che ormai gli avvocati in Corea vogliano andare tutti a lavorare alla hybe perché purtroppo sanno che di lavo… - WhitePaolo : @su_sartadori 55 sono i kg che sto prendendo io a mangiare solo carboidrati per sopportare di lavorare alla mia ?? -