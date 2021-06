Larissa Iapichino: “Dispiaciuta e amareggiata, non è facile accettare di non andare a Tokyo” (Di martedì 29 giugno 2021) Dopo la notizia dell’infortunio che la estromette ufficialmente dalle Olimpiadi di Tokyo 2020, Larissa Iapichino ha voluto rendere pubblica tutta l’amarezza per questa situazione con un post sui social: “Sono Dispiaciuta ed amareggiata per questa situazione ma cercherò di affrontare il tutto con la mia solita positività e motivazione. Nonostante sia molto giovane, ammetto che non sia facile vedersi scivolare di mano il sogno olimpico ma penso che l’appuntamento sia solo rimandato. O almeno è ciò che continuerò a sognare”. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 29 giugno 2021) Dopo la notizia dell’infortunio che la estromette ufficialmente dalle Olimpiadi di2020,ha voluto rendere pubblica tutta l’amarezza per questa situazione con un post sui social: “Sonoedper questa situazione ma cercherò di affrontare il tutto con la mia solita positività e motivazione. Nonostante sia molto giovane, ammetto che non siavedersi scivolare di mano il sogno olimpico ma penso che l’appuntamento sia solo rimandato. O almeno è ciò che continuerò a sognare”. SportFace.

