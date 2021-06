Highlights Federer-Mannarino 6-4 6-73 3-6 6-2 rit | primo turno Wimbledon 2021 VIDEO

(Di martedì 29 giugno 2021) Glidel match tra Rogere Adrian, valevole per ildel torneo diin cui lo svizzero si è imposto 6-4 6-7(3) 3-6 6-2 rit. sul rivale, costretto ad abbandonare la contesa a causa di un infortunio al ginocchio destro. Ecco ildegli scambi salienti. SportFace.

Alla sua 102vittoria a Wimbledon (la 366negli Slam, la 1248sul circuito),affronterà al 2° turno il francese Gasquet.Nella gara del primo turno del torneo di tennis Atp di Wimbledon, Rogersupera per ritiro al quinto set il francese Mannarino. Guarda glidel matchNella gara del primo turno del torneo di tennis Atp di Wimbledon, Roger Federer supera per ritiro al quinto set il francese Mannarino. Guarda gli ...Roger Federer vola al 2° turno di Wimbledon: lo svizzero, che non tornava sul Centrale dalla famigerata finale del 2019 con Djokovic, ha sfruttato il ritiro del francese Mannarino poco prima del 5° se ...