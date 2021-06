(Di martedì 29 giugno 2021) Il rilancio della cooperazione multilaterale come chiave nella lotta alla pandemia e al cambiamento climatico, per unosostenibile anche dei paesi più poveri: questo il cuore della strategia italiana per il vertice

Advertising

ItalyMFA : #VociFarnesina???Multilateralismo, Africa, #sostenibilità e cooperazione in risposta #COVID19: sono alcuni dei temi… - andreastoolbox : G20, a Matera la riunione dei ministri degli Affari esteri e dello Sviluppo - Rai News - agenzia_nova : Oggi il #G20 a #Matera Si tratta di uno degli appuntamenti più importanti della presidenza italiana di turno de… - fisco24_info : G20 esteri, oggi riunione dei ministri a Matera: Pandemia, clima e Africa i dossier, 'zero fame entro il 2030' - TOSADORIDANIELA : RT @gennaro38069406: Ieri, Bari e il nostro Ministro degli esteri Luigi Di Maio hanno accolto così le delegazioni che parteciperanno al #G2… -

Ultime Notizie dalla rete : G20 Matera

, 29 giu 07:42 - Si tiene oggi ala riunione ministeriale Esteri e Sviluppo del, uno degli appuntamenti più importanti della presidenza italiana di turno del gruppo in vista del vertice dei capi di Stato e di governo che ...... e per uno sviluppo sostenibile e rivolto anche ai Paesi più vulnerabili: è questo il cuore della strategia italiana per ilEsteri, in programma oggi a. Con un focus particolare su Africa ...Il rilancio della cooperazione multilaterale come chiave nella lotta alla pandemia e al cambiamento climatico, per uno sviluppo sostenibile anche dei paesi più poveri: questo il cuore della strategia ...Un onore partecipare al fianco del ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, all'inaugurazione del nuovo Museo Archeologico di Bari. Lo ha ...