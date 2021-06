Enrico Brignano, confermata data in Fortezza (Di martedì 29 giugno 2021) Enrico Brignano annuncia le date estive del suo esilarante show "Un'ora sola vi vorrei - Estate 2021", che dal 21 agosto porterà lo showman in tutta italia. Prodotti e distribuiti da Vivo Concerti, ... Leggi su lagazzettadelserchio (Di martedì 29 giugno 2021)annuncia le date estive del suo esilarante show "Un'ora sola vi vorrei - Estate 2021", che dal 21 agosto porterà lo showman in tutta italia. Prodotti e distribuiti da Vivo Concerti, ...

Advertising

tempostretto : Un nuovo articolo: (A settembre Enrico Brignano all'Arena di Villa Dante di Messina e al teatro greco di Taormina)… - blogsicilia : #notizie #sicilia Enrico Brignano annuncia il tour, 2 date in Sicilia - - morena_faenza : RT @TicketOneIT: Annunciate le date estive di “UN’ORA SOLA VI VORREI - ESTATE 2021', che dal 21 agosto porterà @EnricoBrignano in tutta Ita… - TicketOneIT : Annunciate le date estive di “UN’ORA SOLA VI VORREI - ESTATE 2021', che dal 21 agosto porterà @EnricoBrignano in tu… - GianTressoldi : @andiamoviaora Ma sono quasi tutti un branco di ruffiani; anche Amadeus ci da dentro con il “devi vaccinarti “ così… -