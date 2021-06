Diritti degli animali, Comune cerca Garante. La domanda (Di martedì 29 giugno 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Il Comune pubblica l’avviso “per la presentazione delle candidature per la nomina del Garante per la tutela degli animali”. Chiunque sia interessato “dovrà inviare apposita domanda, indirizzandola al Settore Ambiente, inoltrando specifica mail con posta elettronica certificata all’indirizzo protocollo@pec.Comune.salerno.it.”. Il termine è fissato in 14 giorni dalla pubblicazione dell’avviso (modulo di domanda in basso). Il ‘via libera’ giunge a circa sette anni dalla delibera istitutiva (la numero 36 del 30 settembre 2014). Nello ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 29 giugno 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Ilpubblica l’avviso “per la presentazione delle candidature per la nomina delper la tutela”. Chiunque sia interessato “dovrà inviare apposita, indirizzandola al Settore Ambiente, inoltrando specifica mail con posta elettronica certificata all’indirizzo protocollo@pec..salerno.it.”. Il termine è fissato in 14 giorni dalla pubblicazione dell’avviso (modulo diin basso). Il ‘via libera’ giunge a circa sette anni dalla delibera istitutiva (la numero 36 del 30 settembre 2014). Nello ...

