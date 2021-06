(Di mercoledì 30 giugno 2021) News Milo Infante torna sul caso della bimba scomparsa a Mazara Del Vallo: le rivelazioni di due testimoni che si sono recati in Procura Pubblicato su 29 Giugno 2021 Ore 14, programma di Rai Due condotto nei pomeriggi feriali da Milo Infante, con una puntata straordinaria in onda martedì 29 giugno alle ore 23.00, è tornato sul caso. Lo ha fatto con due supertestimoni che hanno raccontato dettagli che se confermati avrebbero del clamoroso e spingerebbero la situazione ad una, seppur tragica. A raccogliere tutte le informazioni sulla vicenda è stato il sito Davide Maggio che ha parlato di ...

davidemaggio : #DenisePipitone: spuntano due supertestimoni con rivelazioni clamorose. Lo scoop di Infante stasera alle 23 su Ra… - fattoquotidiano : Denise Pipitone, Piera Maggio diffida Quarto Grado: “Frasi offensive nei miei confronti affermate con veemenza inop… - squeeze9 : @Raidue mettete anche un altro po' di Denise Pipitone in mezzo alla puntata di #Unapezzadilundini - infoitinterno : Denise Pipitone, due nuove testimonianze eclatanti: speciale Rai, è svolta - MiChiamoWest : Ospite di serata: Denise Pipitone #UnaPezzaDiLundini @valeriolundini -

Ultime Notizie dalla rete : Denise Pipitone

Questa sera nello speciale di "Ore 14" in onda su Rai2 dalle 23 circa, Milo Infante offrirà alcuni dettagli choc sul caso dicon la testimonianza di due supertestimoni che forniranno clamorosi dettagli., due testimoni svelano dettagli choc La trasmissione di Infante " scrive Davide Maggio " ...APPROFONDIMENTI TARANTO Taranto, ragazzo di 21 anni ucciso in un agguato CUNEO Cuneo, arrestato Renato Maiolo BOLOGNA Chiara Gualzetti, le gite, i boschi e la musica ITALIA Foto, ...Il legale di Piera Maggio ha dichiarato che una testimone chiave del caso Pipitone sarebbe stata aggredita da tre persone ignote ...Milo Infante torna sul caso della bimba scomparsa a Mazara Del Vallo: le rivelazioni di due testimoni che si sono recati in Procura ...