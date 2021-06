Da Robecco al Monte Rosa fra bici e trekking

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Robecco Monte

Il Giorno

... in provincia di Milano, dalla capanna Regina Margherita (4.554 m), il rifugio alpino più alto d'Europa posto sulla punta Gnifetti delRosa. I ragazzi partiranno in bici dail 30 luglio,...Partenza da Varese (Sacro). Arrivo a Castiglione Olona. Cena in ristorante convenzionato e ... 6° TAPPA / venerdì 9 lugliosul Naviglio: con l'arrivo sui navigli e il cambio di provincia ...Oltre 140 chilometri e più di 4.400 metri di dislivello. È la sfida lanciata da sedici ragazzi e ragazze del magentino. Una sfida sportiva per ricordare il valore dell’amicizia e della condivisione do ...Robecco sul Naviglio – Quasi 140 chilometri e più di 4.400 metri di dislivello. È la sfida lanciata da sedici ragazzi e ragazze del Magentino dopo un anno e mezzo che ha segnato le vite di tutti. Una ...