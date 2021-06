Covid, primi 2 casi variante Delta in Toscana (Di martedì 29 giugno 2021) primi due casi di variante Delta Covid sequenziati in Toscana. Li ha rilevati l'Aou (azienda ospedaliero - universitaria) Pisana nel laboratorio del dipartimento di virologia dell'ospedale Cisanello ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 29 giugno 2021)duedisequenziati in. Li ha rilevati l'Aou (azienda ospedaliero - universitaria) Pisana nel laboratorio del dipartimento di virologia dell'ospedale Cisanello ...

Advertising

marcotravaglio : QUALCUNO VOLÒ... Il 27 febbraio 2020, mentre l’Italia piange i primi morti per Covid, il premier X invita il presid… - Tg3web : Nuovi particolari rendono più fitto il mistero sulle origini del SARS-CoV-2. Le sequenze genetiche dei primi 241 ca… - raspa90 : RT @AnsaToscana: Covid, primi 2 casi variante Delta in Toscana. Identificati in laboratorio Pisa, sono di nord ovest regione #ANSA https://… - AnsaToscana : Covid, primi 2 casi variante Delta in Toscana. Identificati in laboratorio Pisa, sono di nord ovest regione #ANSA - positanonews : #Copertina #Covid I primi casi di variante Delta a Napoli: ora l’Asl organizza Open Day liberi -