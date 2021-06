Covid, maxi - focolaio alle Baleari: 18enne ricoverato in terapia intensiva (Di martedì 29 giugno 2021) stato ricoverato in terapia intensiva in Spagna un diciottenne risultato positivo al coronavirus dopo una vacanza di fine anno scolastico alle Baleari , scenario nei giorni scorsi di un maxi - ... Leggi su gazzettadelsud (Di martedì 29 giugno 2021) statoinin Spagna un diciottenne risultato positivo al coronavirus dopo una vacanza di fine anno scolastico, scenario nei giorni scorsi di un- ...

Advertising

fanpage : Maxi focolaio a Maiorca, 850 positivi, migliaia in quarantena - RaiNews : Le autorità dell'isola delle Baleari hanno annunciato un'inchiesta per appurare se una serie di hotel e locali nell… - LaStampa : Covid in Spagna, maxi-focolaio a Maiorca: 600 ragazzi contagiati. “Tutto è partito da un concerto e dalle feste” - FFiamengo : RT @AvvMDerosa: Il finanziamento #covid non puo’ essere dato per coprire debiti pregressi e se contratti verso la banca che si fa garantire… - FabrizioL5 : RT @ilmessaggeroit: Covid, maxi-focolaio alle Baleari: 18enne ricoverato in terapia intensiva -