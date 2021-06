Cashback sospeso dal 30 giugno | Draghi stoppa Conte

(Di martedì 29 giugno 2021) Cala definitivamente il sipario sull’operazione? Intanto, dal 30si prende una pausa destinata molto probabilmente a diventare un addio al termine dei sei mesi di stop. Lo ha deciso la cabina di regia che si è tenuta nella giornata di ieri a Palazzo Chigi e ha così deciso di cancellare anche la sessione già prevista per il secondo semestre dell’anno che sarebbe dovuta partire dal 1 luglio.In questi sei mesi di stop l’esecutivo deciderà il da farsi ma la misura non sembra rientrare nelle intenzioni del Presidente del Consiglioche ...

Ultime Notizie dalla rete : Cashback sospeso

Nel provvedimento novità anche per il: il rimborso parziale delle spese per chi utilizza il pagamento elettronico non dovrebbe essere rinnovato fino alla metà del prossimo anno. Il governo ...... ildi Stato ha avuto una fase di rodaggio con la versione "extra" di Natale , dall'8 ... Se non verrào modificato prima, il programma dovrebbe riprendere per altri due semestri, ...Il cashback sarà sospeso dal 30 giugno. Nel corso della cabina di regia di ieri sera a Palazzo Chigi, il presidente del Consiglio Mario Draghi ha annunciato di voler fermare il cashback nei prossimi s ...Il governo di Mario Draghi avrebbe deciso che il Cashback di Stato deve essere sospeso con effetto immediato. – ma diverse fonti di maggioranza hanno fatto trapelare che tra le misure decise questa se ...