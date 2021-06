Carceri Sulmona | detenuto ubriaco aggredisce tre agenti Uil-Pa denuncia carenze organico

(Di martedì 29 giugno 2021) L'Aquila -tredi polizia penitenziaria che finiscono in ospedale. L'aggressione è avvenuta ieri nel carcere di. Da quanto si è appreso iladdetto alle pulizie degli ambienti carcerari, sarebbe stato richiamato al rispetto dei protocolli da parte di un agente penitenziario di 51 anni. Un richiamo al quale ilha reagito con la violenta aggressione, prendendo a calci e pugni l'agente. Per cercare di placare la furia delsono intervenuti altri duerimasti feriti ...

