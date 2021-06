Calciomercato Milan – Addio Lokonga: il belga ad un passo dall’Arsenal (Di martedì 29 giugno 2021) Il Milan vede sfumare un possibile colpo di Calciomercato. L'Arsenal è ad un passo da Lokonga dell'Anderlecht, seguito anche dai rossoneri Leggi su pianetamilan (Di martedì 29 giugno 2021) Ilvede sfumare un possibile colpo di. L'Arsenal è ad undadell'Anderlecht, seguito anche dai rossoneri

Advertising

DiMarzio : #Milan, sfuma #Firpo: fatta per il suo passaggio al #Leeds. I nuovi piani dei rossoneri - DiMarzio : #Calciomercato | #Atalanta, interesse per #Pobega del #Milan - DiMarzio : #Calciomercato, #Milan | Il punto sulle trattative in entrata - PianetaMilan : #Calciomercato @acmilan - Addio #Lokonga: il belga ad un passo dall'@Arsenal - Elisaerre19 : RT @la_rossonera: ???? #Milan, le condizioni di #Kjaer bloccano #Romagnoli: la situazione ?? #Calciostyle #LMR #LaMilanoRossonera @Ribalta… -