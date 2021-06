(Di martedì 29 giugno 2021) ROMA - " Sono partite facili,avanti non saranno pericolosi ". Ipse dixit, Patrick. Parole che arrivavano subito dopo la vittoria dell'Italia contro la Svizzera, quest'ultima appunto ...

Bufera su #Vieira. Gli italiani: '#Francia fuori, ora non parli più?'

Corriere dello Sport

ROMA - " Sono partite facili, più avanti non saranno pericolosi ". Ipse dixit, Patrick. Parole che arrivavano subito dopo la vittoria dell'Italia contro la Svizzera, quest'ultima appunto definita come un " avversario facile ". La legge del contrappasso si è però abbattuta sull'...Effetto boomerang per l'ex centrocampista, che aveva parlato troppo presto definendo la Svizzera un "avversario facile" dopo la vittoria dell'Italia ...