BOMBE DI BIDEN IN SIRIA UCCIDONO UN BAMBINO MA NON TURBANO MATTARELLA E PAPA. Per la visita di Blinken Ipocrisia senza Vergogna (Di martedì 29 giugno 2021) Negli attacchi Usa contro milizie filo-iraniane sarebbe rimasto ucciso un fanciullo siriano di Fabio Giuseppe Carlo Carisio Fonte originale: articolo di Gospa News Ci sono parole che secondo il Clero e i benpensanti del mainstream fanno male alla società, come quelle dei parlamentari Matteo Salvini e Giorgia Meloni contro gli immigrati autori di efferati crimini perché istigano all'odio razziale, e ci sono bombe assassine che non destano alcuna sensazione tanto in Quirinale, sede del Presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella, quanto in Vaticano, dove il pontefice José Mario Bergoglio strepita contro le proteste per il ...

