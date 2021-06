Benitez non si lascia intimorire dalle minacce: vicinissima la sua firma con l'Everton (Di martedì 29 giugno 2021) Rafa Benitez è pronto per una nuova avventura in Premier League. Il tecnico spagnolo ha allenato il Napoli tra il 2013 e il 2015, portando gli azzurri a vincere una Coppa Italia e una Supercoppa Italiana. Dopo l'esperienza partenopea, però, ha vissuto momenti complicati: i sei mesi disastrosi a Madrid, l'esperienza fallimentare al Newcastle e gli anni al Dalian Yifang, in Cina. Adesso, però, è pronto a sedere di nuovo su di una panchina prestigiosa. Come si può leggere sul Telegraph, Benitez sarebbe vicinissimo a firmare con l'Everton, diventando il successore di Carlo Ancelotti. Ricordiamo che l'ex tecnico, tra le ... Leggi su spazionapoli (Di martedì 29 giugno 2021) Rafaè pronto per una nuova avventura in Premier League. Il tecnico spagnolo ha allenato il Napoli tra il 2013 e il 2015, portando gli azzurri a vincere una Coppa Italia e una Supercoppa Italiana. Dopo l'esperienza partenopea, però, ha vissuto momenti complicati: i sei mesi disastrosi a Madrid, l'esperienza fallimentare al Newcastle e gli anni al Dalian Yifang, in Cina. Adesso, però, è pronto a sedere di nuovo su di una panchina prestigiosa. Come si può leggere sul Telegraph,sarebbe vicinissimo are con l', diventando il successore di Carlo Ancelotti. Ricordiamo che l'ex tecnico, tra le ...

