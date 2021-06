Antolini nel comitato di programma di Rete Campus Benevento

Leggi su anteprima24

(Di martedì 29 giugno 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa di. Conoscenza del territorio, consapevolezza e visione. Non sembrano dati acquisiti anche nella vigilia elettorale del 2021. L’unica conoscenza a memoria dei candidati è quella dei territori del consenso, porta a porta, condominio a condominio, bar a bar, palestra a palestra,. Uno di essi scopre addirittura solo in queste settimane, meravigliandosi, l’esistenza di alcuni luoghi, da sempre “cult” per la storia cittadina, un altro espone il suo...