Aldo Cazzullo e Piero Pelù a Stia per raccontare Dante

Advertising

soteros1 : RT @Gigadesires: Secondo Aldo Cazzullo ieri sera abbiamo perso anche noi. I professionisti dell'informazione. #FranciaSvizzera https://t.… - Mikepub1 : RT @Gigadesires: Secondo Aldo Cazzullo ieri sera abbiamo perso anche noi. I professionisti dell'informazione. #FranciaSvizzera https://t.… - mazzolenigiova1 : RT @Gigadesires: Secondo Aldo Cazzullo ieri sera abbiamo perso anche noi. I professionisti dell'informazione. #FranciaSvizzera https://t.… - RadioIncontroPs : ?? Aldo Cazzullo e Piero Pelù conducono il pubblico alla scoperta di Dante con A riveder le stelle ?? 4 luglio all’An… - emilio05714955 : RT @Gigadesires: Secondo Aldo Cazzullo ieri sera abbiamo perso anche noi. I professionisti dell'informazione. #FranciaSvizzera https://t.… -

Ultime Notizie dalla rete : Aldo Cazzullo

e Piero Pelù insieme sul palco di piazza Tanucci a Stia per raccontare Dante Alighieri nello spettacolo "A riveder le stelle". L'evento organizzato e promosso dal comune di Pratovecchio ...In un'intervista rilasciata al Corriere della Sera, il maestro Riccardo Muti, risponde al giornalistasorprendendo molti lettori quando sostiene di "essersi stancato della vita".Venerdi 2 luglio Aldo Cazzullo e Piero Pelù insieme sul palco di piazza Tanucci a Stia per raccontare Dante Alighieri nello spettacolo «A riveder le ...Arezzo, 29 giugno 2021 - Aldo Cazzullo e Piero Pelù insieme sul palco di piazza Tanucci a Stia per raccontare Dante Alighieri nello spettacolo «A riveder le stelle». L’evento ...