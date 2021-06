Una chiamata d’emergenza salva la vita di questa bambina (Di lunedì 28 giugno 2021) In un momento di grave difficoltà difficolta per la mamma e sua figlia. Una telefonata provvidenziale per la loro vita. Una chiamata d’emergenza che può cambiarti la vita. Questo è quello che è successo a Marc, vigile del fuoco che si è trovato a rispondere ad una richiesta molto particolare. Ma con un finale bello L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di lunedì 28 giugno 2021) In un momento di grave difficoltà difficolta per la mamma e sua figlia. Una telefonata provvidenziale per la loro. Unache può cambiarti la. Questo è quello che è successo a Marc, vigile del fuoco che si è trovato a rispondere ad una richiesta molto particolare. Ma con un finale bello L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Advertising

fattoquotidiano : Renziana sì, e dunque mica fessa. Antonella Manzione, già vigilessa di Firenze chiamata un bel giorno a Roma per es… - daechvmin : ho appena assistito a una conversazione in chiamata tra i soogyu, questa è la mia miglior vita???? - Gianluca_danza : Ma sono l’unico che quando riceve una chiamata da un numero sconosciuto lo salvo con “booh” “chi” “wwfsv” per veder… - fabrisuniverse : Mia nonna all'hub vaccinale è stata rifiutata stamattina perchè le avevano anticipato la seconda dose a metà giugno… - senzaunaragione : @Methamorphose30 A chi lo dici.. non ho nemmeno il coraggio di fargli una chiamata perché sono rimasto davvero senza parole.. -