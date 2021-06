Un confronto tra gli effetti avversi gravi del vaccino AstraZeneca e di quello Pfizer-BioNTech (Di martedì 29 giugno 2021) Con il vaccino di AstraZeneca ci sarebbe un caso di trombosi ogni 9mila vaccinati. La frequenza risulta maggiore di quella finora indicata pari a 1 caso ogni 100mila, perché i dati considerati sono diversi. Lo studio dell’università di Perugia (foto: Paul McManus via Pixabay)Dopo i casi molto rari di trombosi successiva alla vaccinazione con il vaccino Vaxzevria di AstraZeneca, per vederci ancora più chiaro, un gruppo di ricerca dell’università di Perugia ha chiesto e analizzato dati aggiornati, forniti dall’Agenzia europea per i medicinali (Ema), sugli effetti avversi. I ricercatori ... Leggi su cityroma (Di martedì 29 giugno 2021) Con ildici sarebbe un caso di trombosi ogni 9mila vaccinati. La frequenza risulta maggiore di quella finora indicata pari a 1 caso ogni 100mila, perché i dati considerati sono diversi. Lo studio dell’università di Perugia (foto: Paul McManus via Pixabay)Dopo i casi molto rari di trombosi successiva alla vaccinazione con ilVaxzevria di, per vederci ancora più chiaro, un gruppo di ricerca dell’università di Perugia ha chiesto e analizzato dati aggiornati, forniti dall’Agenzia europea per i medicinali (Ema), sugli. I ricercatori ...

Advertising

emergenzavvf : Un confronto finalizzato a un reciproco arricchimento operativo, per gestire al meglio gli interventi più complessi… - sbonaccini : Benvenuto al ministro @vitt61 Colao per giornata di confronto su Big data, transizione digitale e innovazione tecno… - ASmerilli : ?? “Il lavoro è un’unzione di dignità. La piaga del lavoro precario e deteriorato all’alba del dopo-Covid”. Alle ore… - ssm_ale : RT @anubi_matt: Ho voluto fare un confronto tra i programmi dei due partiti de #laPeggiore_DESTRA_diSempre Non trovo differenze #facciamo… - The__Musti : 2) Italia Inghilterra; la terza mondiale sarebbe il male minore in confronto a quello che ci potrebbe essere qua s… -

Ultime Notizie dalla rete : confronto tra DELTA TIME! Ma al momento continuano a comandare altri fattori Il confronto tra: 1) Price Earning dello SP500 2) Forward Price Earning dello SP500 3) Earning Yield 4) Us real rate 5yr Leggete anche la nota che avevo segnato in fondo. Dopo una serie di calcoli ...

Nuove tecnologie, il generale Graziano: 'Necessario colmare il ritardo dell'Ue dalla Cina' Il ruolo dell'Ue nel confronto tra Usa e Cina - All'interno della sfida geopolitica tra Washington e Pechino, per il generale Graziano il ruolo dell'Europa è quello di sostenere gli Stati Uniti in ...

Confronto tra Friuli Venezia Giulia e Slovenia. Zanin: "La migrazione torni un tema centrale" - DIRE.it Dire Carrara ospita il forum Unesco città creative Nel segno della bellezza. Con la prima edizione di un forum di confronto tra tutte le città creative Unesco italiane. Una tre giorni di convegni che dal 24 al 26 settembre vedrà protagonista Carrara.

Ex Ilva: scatta la cassa integrazione, nuova assemblea davanti ai cancelli Con l'inizio della settimana, riprende la mobilitazione dei lavoratori dell'ex Ilva. I lavoratori hanno protestato martedì, mercoledì e venerdì scorsi contro la decisione di Acciaierie d’Italia di non ...

Il: 1) Price Earning dello SP500 2) Forward Price Earning dello SP500 3) Earning Yield 4) Us real rate 5yr Leggete anche la nota che avevo segnato in fondo. Dopo una serie di calcoli ...Il ruolo dell'Ue nelUsa e Cina - All'interno della sfida geopoliticaWashington e Pechino, per il generale Graziano il ruolo dell'Europa è quello di sostenere gli Stati Uniti in ...Nel segno della bellezza. Con la prima edizione di un forum di confronto tra tutte le città creative Unesco italiane. Una tre giorni di convegni che dal 24 al 26 settembre vedrà protagonista Carrara.Con l'inizio della settimana, riprende la mobilitazione dei lavoratori dell'ex Ilva. I lavoratori hanno protestato martedì, mercoledì e venerdì scorsi contro la decisione di Acciaierie d’Italia di non ...