Tragedia sulla spiaggia | 65enne muore mentre mentre faceva il bagno con la famiglia

(Di lunedì 28 giugno 2021) Fine settimana drammatico sulle spiagge italiane. Ieri a Torvajanica, sul litorale laziale, ha perso la vita un uomo di 65 anni. Nicola Arboletto era in vacanza con il figlio. Aveva appena superato la battigia a ridosso dello stabilimento Lido, in lungomare delle Meduse, quando, poco prima di tuffarsi, è crollato in acqua probabilmente a causa di un malore. A prestare i primi soccorsi era stato il bagnino dello stabilimento balneare di Torvajanica, che si è subito accorto che qualcosa non andava. Ha recuperato l’uomo e gli ha praticato immediatamente il massaggio cardiaco in attesa dell’arrivo dei medici del 118 che sono accorsi poco dopo. Hanno tentato il tutto per tutto cercando ...

Una 26enne di origine peruviana è stata arrestata per aver staccato la lingua dell'ex a morsi al culmine di una furiosa lite, con colluttazioni. La donna è stata arrestata.
Tragedia sul litorale di Roma. Un 65enne, Nicola Arboletto, residente nella Capitale, è morto ieri pomeriggio in una spiaggia a Torvaianica. L'uomo si era appena tuffato in acqua ...