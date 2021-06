Spaventoso incidente, Manuel muore sul colpo a 43 anni. Cosa è successo su quella strada (Di lunedì 28 giugno 2021) Una enorme tragedia è accaduta a Talmassons. Il comune si trova in provincia di Udine, e nella serata di sabato 26 giugno 2021 ha avuto luogo un incidente stradale in cui ha perso la vita un uomo di 43 anni. La sua auto si è schiantata contro un albero e per lui non c’è stato nulla da fare. La tragedia è accaduta lungo la ex strada Provinciale 43. Stando alle prime ricostruzioni, la vittima, il cui nome corrisponde a Manuel Pitton, stava viaggiando a bordo della sua Fiat Panda quando all’improvviso, per cause che non sono ancora state accertate, ha perso il controllo del mezzo e si è schiantato su un ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 28 giugno 2021) Una enorme tragedia è accaduta a Talmassons. Il comune si trova in provincia di Udine, e nella serata di sabato 26 giugno 2021 ha avuto luogo unle in cui ha perso la vita un uomo di 43. La sua auto si è schiantata contro un albero e per lui non c’è stato nulla da fare. La tragedia è accaduta lungo la exProvinciale 43. Stando alle prime ricostruzioni, la vittima, il cui nome corrisponde aPitton, stava viaggiando a bordo della sua Fiat Panda quando all’improvviso, per cause che non sono ancora state accertate, ha perso il controllo del mezzo e si è schiantato su un ...

Ultime Notizie dalla rete : Spaventoso incidente San Leone, spaventoso incidente all'alba: ferita giovane Uno spaventoso incidente stradale si è verificato alle prima luci del giorno di domenica lungo Viale dei Giardini, arteria centrale di San Leone . A scontrarsi una Mercedes classe A, guidata da una ...

Sterza bruscamente per evitare lo schianto con un'auto: camion si ribalta in autostrada Di D - 26/06/2021 Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Spaventoso incidente autostradale nel Nuovo Galles del Sud: un camion si è ribaltato dopo aver evitato per un soffio la collisione con un'auto in seguito ad un sorpasso azzardato Un camion si è ...

San Leone, spaventoso incidente all’alba: ferita giovane Grandangolo Agrigento San Leone, spaventoso incidente all’alba: ferita giovane Uno spaventoso incidente stradale si è verificato alle prima luci del giorno di domenica lungo Viale dei Giardini, arteria centrale di San Leone. A scontrarsi una Mercedes classe A, guidata da una gio ...

Frontale tra due auto, grave bimba Terribile incidente, nel pomeriggio di ieri, lungo la SS3 Flaminia. Due auto, all’altezza dello svincolo di Pontecentesimo, si sono scontrate in un frontale spaventoso. Quattro le persone coinvolte, t ...

