Pensioni anticipate 2022: sindacati ancora in pressing per le uscite dai 62 anni o con la quota 41 (Di lunedì 28 giugno 2021) Sulla riforma delle Pensioni continuano le dichiarazioni rilasciate dalle parti sociali al fine di favorire maggiore flessibilità previdenziale a partire dal 2022. Il principale nodo da sciogliere resta quello della fine di quota 100. Il governo non si è ancora espresso in modo definitivo su quali meccanismi di tutela andranno a sostituire la fine del sistema sperimentale di prepensionamento. Il timore di molti è di restare esclusi dalla flessibilità previdenziale, ritrovandosi a fare i conti in via diretta con i criteri ordinari della legge Fornero. Attualmente la quota 100 consente l’uscita dal lavoro a ... Leggi su notizieora (Di lunedì 28 giugno 2021) Sulla riforma dellecontinuano le dichiarazioni rilasciate dalle parti sociali al fine di favorire maggiore flessibilità previdenziale a partire dal. Il principale nodo da sciogliere resta quello della fine di100. Il governo non si èespresso in modo definitivo su quali meccanismi di tutela andranno a sostituire la fine del sistema sperimentale di prepensionamento. Il timore di molti è di restare esclusi dalla flessibilità previdenziale, ritrovandosi a fare i conti in via diretta con i criteri ordinari della legge Fornero. Attualmente la100 consente l’uscita dal lavoro a ...

Advertising

MicheDamiani : @micheleboldrin @lucacifoni @Fcastelnuovo @FLuccisano Nel 2019 300 mila pensioni anticipate, la metà di vecchiaia.… - micheleboldrin : @lucacifoni @Fcastelnuovo @FLuccisano 'ben piu' consistenti', davvero? Vogliamo scommettere che l'affermazione e'… - carlacasu : RT @CitizenPost: Pagamento pensioni luglio 2021: le date anticipate per il ritiro - sassaripost : RT @CitizenPost: Pagamento pensioni luglio 2021: le date anticipate per il ritiro - CitizenPost : Pagamento pensioni luglio 2021: le date anticipate per il ritiro -