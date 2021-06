“Non volevo pubblicare”, Diletta Leotta e Can Yaman di nuovo in crisi: la FOTO dice tutto (Di lunedì 28 giugno 2021) Ancora una volta emergono dubbi sulla relazione tra l’attore turco e la conduttrice televisiva e radiofonica. Nonostante Diletta Leotta e Can Yaman si mostrino spesso insieme, scambiandosi tenere effusioni amorose,… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di lunedì 28 giugno 2021) Ancora una volta emergono dubbi sulla relazione tra l’attore turco e la conduttrice televisiva e radiofonica. Nonostantee Cansi mostrino spesso insieme, scambiandosi tenere effusioni amorose,… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

ZZiliani : Se la #Salernitana di #Lotito sarà ammessa alla Serie A si creerà un pericoloso precedente: permettere di avere del… - 2Chborg : @DebAttanasio Non capisco, scusami, comunque non volevo vantarmi di qualcosa per cui non ho nessun merito. - sramnir : no basta sto di merda non doveva finire così non volevo finisse così - PazienteZelo : @DarioBressanini 'Ah, io ho scelto AstraZeneca proprio perché non volevo quelli a DNA; ora la seconda dose di Pfize… - iamjohnnyboy_ : però almeno abbiamo capito che non era una piscina ma mare quindi nulla chlorine non c’entra però uffa volevo Ned -