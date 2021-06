NieR Reincarnation ha una data di uscita in Europa

NieR Re[in]carnation ha una data di uscita in Europa (Di lunedì 28 giugno 2021) NieR Reincarnation, il gioco mobile di Square Enix e dello sviluppatore Applibot, uscirà il 28 luglio. Il publisher Square Enix ha annunciato la notizia tramite IGN, pubblicando inoltre un nuovo trailer oltre all'annuncio. Il creatore di NieR Yoko Taro ha lavorato al gioco come direttore creativo. NieR Reincarnation si svolge nel mondo di NieR, lo stesso di NieR e NieR: Automata, ma ha come protagonista un nuovo personaggio e un fantasma di nome Mama. Presenta anche combattimenti RPG con un'opzione di riproduzione automatica, che viene mostrato nel nuovo ... Leggi su eurogamer (Di lunedì 28 giugno 2021), il gioco mobile di Square Enix e dello sviluppatore Applibot, uscirà il 28 luglio. Il publisher Square Enix ha annunciato la notizia tramite IGN, pubblicando inoltre un nuovo trailer oltre all'annuncio. Il creatore diYoko Taro ha lavorato al gioco come direttore creativo.si svolge nel mondo di, lo stesso di: Automata, ma ha come protagonista un nuovo personaggio e un fantasma di nome Mama. Presenta anche combattimenti RPG con un'opzione di riproduzione automatica, che viene mostrato nel nuovo ...

