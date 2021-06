MR WRONG, anticipazioni puntata di martedì 29 giugno 2021 (Di lunedì 28 giugno 2021) anticipazioni puntata della soap turca Mr WRONG – lezioni d’amore di martedì 29 giugno 2021: Leggi anche: Mr WRONG, anticipazioni: EZGI e OZGUR in carcere, ecco perché Ozan decide di ripetere la romantica sorpresa che Ozgur aveva messo a punto per Ezgi, cosa che risulterà essere una buona idea. Tolga, continua ad ostacolare Ozgur per impedirgli di ottenere la licenza necessaria ad aprire il nuovo locale. L’uomo coinvolge anche Serdar, umiliato più volte da Ozgur, nella sua vendetta. La vendetta di Tolga verte sulla povera Ezgi, che senza saperlo è stata ... Leggi su tvsoap (Di lunedì 28 giugno 2021)della soap turca Mr– lezioni d’amore di29: Leggi anche: Mr: EZGI e OZGUR in carcere, ecco perché Ozan decide di ripetere la romantica sorpresa che Ozgur aveva messo a punto per Ezgi, cosa che risulterà essere una buona idea. Tolga, continua ad ostacolare Ozgur per impedirgli di ottenere la licenza necessaria ad aprire il nuovo locale. L’uomo coinvolge anche Serdar, umiliato più volte da Ozgur, nella sua vendetta. La vendetta di Tolga verte sulla povera Ezgi, che senza saperlo è stata ...

