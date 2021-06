Milano, 19enne entra di notte in una palestra con altri otto amici e si spacca entrambe le gambe (Di lunedì 28 giugno 2021) Una bravata finita con due gambe rotte e un ricovero d'urgenza in ospedale. È quanto accaduto nella notte tra domenica e lunedì a Milano: un ragazzo italiano di 19 anni , è entrato di nascosto nella ... Leggi su leggo (Di lunedì 28 giugno 2021) Una bravata finita con duerotte e un ricovero d'urgenza in ospedale. È quanto accaduto nellatra domenica e lunedì a: un ragazzo italiano di 19 anni , èto di nascosto nella ...

Advertising

infoitsalute : Milano, incursione notturna nella palestra dei tappeti elastici Zero Gravity: un 19enne si frattura entrambe … - MilanoSpia : Milano, blitz di notte nella palestra Zero gravity per giocare sui tappeti elastici: 19enne si frattura le gambe… - romi_andrio : RT @rep_milano: Milano, incursione notturna nella palestra dei tappeti elastici Zero Gravity: un 19enne si frattura entrambe le gambe https… - rep_milano : Milano, incursione notturna nella palestra dei tappeti elastici Zero Gravity: un 19enne si frattura entrambe le gam… - Italia_Notizie : Milano, blitz di notte nella palestra Zero gravity per giocare sui tappeti elastici: 19enne si frattura le gambe -