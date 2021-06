Mel Brooks | 95 anni fa nasceva il grande comico americano

(Di lunedì 28 giugno 2021) 95faa New York Mel. Al secolo Melvin James Kaminsky, è uno dei più grandi registi e sceneggiatori comici di tutti i tempi, capace di far ridere generazioni di spettatori. È uno dei 16 artisti che hanno conseguito un un EGOT, ossia tutti principali premi americani dedicati all’intrattenimento.“ “Decisi di andare là fuori e inventarmi qualcosa. Pensai di parlare di cose che sappiamo tutti e vedere se diventavano divertenti. Ad esempio, quel giorno una cameriera di nome Molly venne chiusa in un armadio e l’intero hotel la sentì urlare: “Los mir arois! Fatemi uscire!” Così, quando salii sul palco, rimasi lì con le ...

il film preferito di Gene Wilder tra tutti quelli che ha realizzato nel corso della sua lunga carriera, è considerato il capolavoro del registanonché uno dei capisaldi del cinema comico: parliamo di "Frankenstein Junior" , la storia del nipote del leggendario dottor Victor von Frankenstein, Frederick von Frankenstein , che cerca - ...BUON COMPLEANNOLunedì 28 giugno 3 film dalle 19.10 Sky Cinema Comedy e streaming su NOW In occasione dei 95 anni del geniale regista, sceneggiatore, comico e attore statunitense...95 anni fa nasceva a New York Mel Brooks. Al secolo Melvin James Kaminsky, è uno dei più grandi registi e sceneggiatori comici di tutti i tempi, capace di far ridere generazioni di spettatori. È uno d ...Buon compleanno Sabrina Ferilli, Gabriele Mazzoleni, Jerry Calà… …Mel Brooks, Nora Orlandi, Marco Columbro, Allegra Caracciolo, Giovanni dell’Elce, Andrea ...