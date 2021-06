Mattarella vede Blinken: rilancio con Usa e con loro lotta Covid (Di lunedì 28 giugno 2021) Soddisfazione viene espressa dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella per l'incontro avuto oggi al Quirinale con il Segretario di stato Usa Tony Blinken. Siamo in una fase, ha detto ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 28 giugno 2021) Soddisfazione viene espressa dal presidente della Repubblica Sergioper l'incontro avuto oggi al Quirinale con il Segretario di stato Usa Tony. Siamo in una fase, ha detto ...

