Maradona | Rio de Janeiro gli intitola una piazza con statua

(Di lunedì 28 giugno 2021) Rio deintitolerà unaa Diego Armando, con tanto di. Nella giornata di oggi è infatti divenuta esecutiva la legge promulgata lo scorso giovedì nel corso di un’assemblea comunale. Laindividuata è di fronte alla sede del consolato argentino e quindi nei pressi della spiaggia di Botafogo. “Questo omaggio che Rio gli tributerà mi rende felice, perché apiaceva molto il Brasile, qui aveva tanti amici e aveva anche una grande ammirazione per molti degli idoli del calcio brasiliano. Gesti come questo sono la prova del forte legame che c’è tra ...

