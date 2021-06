L elettorale | Letta | ‘discussione non è stata aperta e non è a odg’

(Di lunedì 28 giugno 2021) Roma, 28 giu. (Adnkronos) – “Questa proposta non è legata alla legge. La discussione sulla leggenon èe non è all’ordine del giorno”. Così Enriconella conferenza stampa di presentazione della proposta Pd contro il trasformismo parlamentare. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

fattoquotidiano : Letta a La7: “Conte? È affidabile. Insieme faremo la campagna elettorale, vinceremo e governeremo dopo” - carlo1493 : Il programma elettorale del #PD di #Letta: “Altrimenti vince la Destra”. Bene! E che vinca se poi devo essere gover… - Totopri3 : RT @Patriam20: Per partecipare alla consultazione, che a Roma ha sancito la vittoria di Roberto Gualtieri, servivano carta d’identità, tess… - RovelliMi : #Letta, #PD e politici da talk show, lasciate giocare a calcio la Nazionale, è il loro mestiere. Il vostro tentativ… - soteros1 : @fdragoni L’effetto delle puttanate di Letta ormai giornalmente viene ridicolizzato ma insiste pervicace nel tentat… -

Ultime Notizie dalla rete : elettorale Letta

LA NAZIONE

Da questo punto di vista, cioè dell'ancoraggio, Conte punta ad avere un referente ... Naturalmente questo gli permetterebbe di sfruttare uno spazio che ormai il Pd diha lasciato ...L'altra coincidenza, ovviamente, sarebbe la contemporanea partenza della campagnache, ... e intorno al quale è imperniata tutta la strategia del segretariodi un campo largo del ...Roma, 28 giu. (Adnkronos) - "Questa proposta non è legata alla legge elettorale. La discussione sulla legge elettorale non è stata aperta e non è all'ordine del giorno". Così Enrico Letta nella confer ...Al Kadhimi ha tentato di raggiungere un accordo con i leader dei principali movimenti politici per impedire alle fazioni armate di interferire con il processo elettorale e vorrebbe anche impedire per ...