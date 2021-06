Interpump prosegue l’acquisto di azioni proprie

(Di lunedì 28 giugno 2021) (Teleborsa) –Group, nell’ambito dell’autorizzazione aldideliberata dall’Assemblea del 30 aprile 2021, ha comunicato di aver acquistato, dal 21 al 25 giugno 2021, complessivamente 33.000, pari allo 0,0303% del capitale sociale, ad un prezzo medio ponderato di 49,5023 euro, per un controvalore pari a 1.633.574,40 euro. A seguito delle suddette oper, il costruttore di pompe ad alta pressione ha in portafoglio un totale di 2.208.256, pari al 2,0282% del capitale ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Interpump prosegue

Borsa Italiana

? Nel quadro della predetta autorizzazione,Group ha conferito mandato a Banca Akros per l'acquisto di 500.000 azioni proprie da effettuarsi tra il 7 giugno e il 30 settembre 2021. A Milano,...... WeBuild ma anche Cnh Industrial, Prysmian, Falck e. Enel invece, che pure giocherà un ...intanto il rally di Italian Wine Brands , il gruppo vinicolo quotato su AIM che guadagna ...(Teleborsa) – Interpump Group, nell’ambito dell’autorizzazione all’acquisto di azioni proprie deliberata dall’Assemblea del 30 aprile 2021, ha comunicato di aver ...Indici in lieve rialzo a Piazza Affari, allineata agli altri mercati europei, in attesa del termine della riunione della Fed sulla politica monetaria che dovrebbe segnare l'avvio del dibattito su come ...