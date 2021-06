Incidente in A14, 2 morti e un ferito tra San Benedetto e Grottammare (Di lunedì 28 giugno 2021) Due persone sono morte e una è rimasta ferita in un Incidente stradale avvenuto lungo l'autostrada A14, nel tratto tra Grottammare e San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno) , in cui sono rimasti coinvolti tre mezzi pesanti, uno dei quali andato a fuoco. L'Incidente è avvenuto all'altezza del km 303 in corda ad un cantiere segnalato. Chiuso temporaneamente il tratto autostradale in direzione Ancona (verso nord). In corso le operazioni di spegnimento da parte dei vigili del fuoco. Sul luogo i soccorsi sanitari e meccanici, la polizia stradale ed il personale della Direzione 7/o Tronco di Pescara di Autostrade per l'Italia. Leggi su tg24.sky (Di lunedì 28 giugno 2021) Due persone sono morte e una è rimasta ferita in unstradale avvenuto lungo l'autostrada A14, nel tratto trae Sandel Tronto (Ascoli Piceno) , in cui sono rimasti coinvolti tre mezzi pesanti, uno dei quali andato a fuoco. L'è avvenuto all'altezza del km 303 in corda ad un cantiere segnalato. Chiuso temporaneamente il tratto autostradale in direzione Ancona (verso nord). In corso le operazioni di spegnimento da parte dei vigili del fuoco. Sul luogo i soccorsi sanitari e meccanici, la polizia stradale ed il personale della Direzione 7/o Tronco di Pescara di Autostrade per l'Italia.

Advertising

emergenzavvf : Incidente stradale con successivo #incendio alle ore 12:25 tra tre mezzi pesanti sull’autostrada #A14, al km 303 in… - fanpage : Dramma in autostrada. In corso la distribuzione dell’acqua agli utenti rimasti bloccati. - CCISS_Ministero : A14 Ancona-Pescara code per 8 km causa ripristino incidente tra Svincolo Teramo-Giulianova-Mosciano (Km 334,4) e A… - CCISS_Ministero : A14 Ancona-Pescara fine code per 1 km causa incidente tra Svincolo San Benedetto Del Tronto (Km 311,7) e A14 Svin… - Marilenapas : RT @fanpage: Dramma in autostrada. In corso la distribuzione dell’acqua agli utenti rimasti bloccati. -