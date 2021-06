Il Belgio ha fatto il minimo indispensabile (Di lunedì 28 giugno 2021) Sarà quindi il Belgio l’avversario dell’Italia nel quarto di finale che si disputerà a Monaco venerdì prossimo. Romelu Lukaku e compagni hanno avuto la meglio sul Portogallo di Cristiano Ronaldo al termine di una partita in cui gli uomini di Roberto Martinez hanno capitalizzato al meglio il gol segnato sul finire del primo tempo da Thorgan Hazard, giocando una seconda frazione di partita esclusivamente focalizzata sulla propria fase difensiva. Il Belgio si è presentato al match col Portogallo schierando al centro della difesa del suo 3-4-2-1 Thomas Vermaelen, mentre nella fase a gironi in quella posizione si erano alternati Boyata e Denayer. Per il resto ... Leggi su ultimouomo (Di lunedì 28 giugno 2021) Sarà quindi ill’avversario dell’Italia nel quarto di finale che si disputerà a Monaco venerdì prossimo. Romelu Lukaku e compagni hanno avuto la meglio sul Portogallo di Cristiano Ronaldo al termine di una partita in cui gli uomini di Roberto Martinez hanno capitalizzato al meglio il gol segnato sul finire del primo tempo da Thorgan Hazard, giocando una seconda frazione di partita esclusivamente focalizzata sulla propria fase difensiva. Ilsi è presentato al match col Portogallo schierando al centro della difesa del suo 3-4-2-1 Thomas Vermaelen, mentre nella fase a gironi in quella posizione si erano alternati Boyata e Denayer. Per il resto ...

