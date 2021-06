Governo decide lo sblocco dei licenziamenti, eccezione tessile allargato (Di lunedì 28 giugno 2021) sblocco dei licenziamenti con l'eccezione del tessile e dei settori collegati (calzaturiero e moda), quelli ritenuti più in difficoltà. E' questa la decisione presa dalla cabina di regia convocata oggi dal presidente del Consiglio Mario Draghi. Alla riunione, durata circa un'ora, hanno preso parte i ministri Brunetta, Orlando, Giorgetti, Speranza, Bonetti, Franco, Patuanelli. Dunque il blocco dei licenziamenti per manifattura ed edilizia, in scadenza il 30 giugno, viene cancellato, con questa unica eccezione, fino al 31 ottobre. Le aziende del tessile ... Leggi su ilfogliettone (Di lunedì 28 giugno 2021)deicon l'dele dei settori collegati (calzaturiero e moda), quelli ritenuti più in difficoltà. E' questa la decisione presa dalla cabina di regia convocata oggi dal presidente del Consiglio Mario Draghi. Alla riunione, durata circa un'ora, hanno preso parte i ministri Brunetta, Orlando, Giorgetti, Speranza, Bonetti, Franco, Patuanelli. Dunque il blocco deiper manifattura ed edilizia, in scadenza il 30 giugno, viene cancellato, con questa unica, fino al 31 ottobre. Le aziende del...

