Fabio Fulco diventa papà | lo strano annuncio sui social spiazza

(Di lunedì 28 giugno 2021)toper la prima volta, ma lo ha annunciato ai suoi fedeli sostenitori in maniera piuttosto bizzarra: ecco come.è uno degli attori più amati dal pubblico del piccolo schermo e non è difficile capirne il motivo, visto che oltre ad essere un bellissimo uomo, è anche davvero molto L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Advertising

DonnaGlamour : Fabio Fulco papà e la lite social tra Vera Gemma e Antonella Elia: le news di gossip del weekend! - SmorfiaDigitale : Fabio Fulco diventato pap , Veronica ha partorito: il curioso annuncio - SmorfiaDigitale : Fabio Fulco diventato pap , Veronica ha partorito: il curioso annuncio - zazoomblog : Fabio Fulco è diventato papà Veronica ha partorito: il curioso annuncio - #Fabio #Fulco #diventato #Veronica -

Ultime Notizie dalla rete : Fabio Fulco

Scopriamo quali sono stati quelle che hanno tenuto i fan col fiato sospeso! Tutte le news di gossip del weekendè finalmente diventato papà . Sui social l'attore ha postato la foto di una ...è diventato papà . La sua compagna Veronica Papa , più giovane di lui di 25 anni, ha partorito nelle scorse ore. L'attore, 50 anni, ha annunciato su Instagram la nascita della sua prima ...Fabio Fulco è diventato papà per la prima volta, ma lo ha annunciato ai suoi fedeli sostenitori in maniera piuttosto bizzarra: ecco come.Fabio Fulco è diventato papà, primo figlio per l’attore 50enne che rivela l’arrivo della cicogna con un curioso annuncio sul social e commenta: “Oggi è il più bel giorno della mia ...