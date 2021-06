Così Draghi sospende il cashback e vara un blocco selettivo dei licenziamenti (Di lunedì 28 giugno 2021) A voler cercare l’immagina simbolica, forse si potrebbe indicare la sospensione del cashback. La misura che per il Giuseppe Conte che intanto annaspa nella guerriglia interna con Beppe Grillo era “una rivoluzione di sistema che darà benefici di lungo periodo”, Mario Draghi decide di fermarla. E sì che Stefano Patuanelli, il più contiano dei grillini, in teleconferenza da Strasburgo prova a opporsi. Ma il premier è irremovibile: “La fermiamo per almeno sei mesi, da primo luglio, e proviamo a correggerne le storture”. D’altronde, il fronte rossogiallo, aveva provato a tenere duro anche sull’altro fronte. E anche in quale è stato costretto a cedere. ... Leggi su ilfoglio (Di lunedì 28 giugno 2021) A voler cercare l’immagina simbolica, forse si potrebbe indicare la sospensione del. La misura che per il Giuseppe Conte che intanto annaspa nella guerriglia interna con Beppe Grillo era “una rivoluzione di sistema che darà benefici di lungo periodo”, Mariodecide di fermarla. E sì che Stefano Patuanelli, il più contiano dei grillini, in teleconferenza da Strasburgo prova a opporsi. Ma il premier è irremovibile: “La fermiamo per almeno sei mesi, da primo luglio, e proviamo a correggerne le storture”. D’altronde, il fronte rossogiallo, aveva provato a tenere duro anche sull’altro fronte. E anche in quale è stato costretto a cedere. ...

Prorogato il Bonus Vacanze: si va in vacanza fino a dicembre La composizione del nucleo familiare richiedente così come attestata all'interno della DSU (...di utilizzo dell'incentivo per le vacanze non è l'unica novità introdotta dal decreto del Governo Draghi. ...

