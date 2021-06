Conte diretta conferenza stampa: «Con Grillo diversità di vedute, non mi impegno in un progetto in cui non credo» (Di lunedì 28 giugno 2021) Dopo giorni di riflessione e silenzio insistente sulla crepa aperta dal discorso di Beppe Grillo ai parlamentari, Giuseppe Conte esce allo scoperto. In un discorso tanto schietto da risultar duro,... Leggi su ilmessaggero (Di lunedì 28 giugno 2021) Dopo giorni di riflessione e silenzio insistente sulla crepa aperta dal discorso di Beppeai parlamentari, Giuseppeesce allo scoperto. In un discorso tanto schietto da risultar duro,...

Advertising

SkyTG24 : 'Non serve imbiancare una casa che ha bisogno di ristrutturazioni profonde. Non mi presto a operazioni di facciata'… - Agenzia_Ansa : DIRETTA | Conte: 'M5S ha delle carenze, innovazioni sono indispensabili' #ANSA - repubblica : Diretta video La conferenza stampa di Conte: 'A Grilllo ho detto che condivido i principi, ma che ci sono ambiguità… - ve10ve : RT @SkyTG24: 'Non serve imbiancare una casa che ha bisogno di ristrutturazioni profonde. Non mi presto a operazioni di facciata' ha detto #… - GGambino80 : Ma poi mi chiedo: a quale titolo la conferenza di #Conte, che al momento non ha alcun incarico istituzionale e sost… -