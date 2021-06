CNH Industrial, Thomas Hilse nuovo responsabile della Business Unit Firefighting (Di lunedì 28 giugno 2021) (Teleborsa) – CNH Industrial, leader globale nel campo dei capital goods, ha annunciato che a partire dal primo luglio 2021 Thomas Hilse assumerà la responsabilità della Business Unit Firefighting (veicoli antincendio) e diventerà CEO di Magirus. Hilse succede a Marc Diening, che ha ricoperto questa posizione in Magirus per cinque anni e che lascia l’azienda per perseguire altri interessi. Fondata nel 1864 e con sede a Ulm, in Germania, Magirus è parte del nuovo Business On-Highway che, secondo i programmi, inizierà a ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 28 giugno 2021) (Teleborsa) – CNH, leader globale nel campo dei capital goods, ha annunciato che a partire dal primo luglio 2021assumerà la responsabilità(veicoli antincendio) e diventerà CEO di Magirus.succede a Marc Diening, che ha ricoperto questa posizione in Magirus per cinque anni e che lascia l’azienda per perseguire altri interessi. Fondata nel 1864 e con sede a Ulm, in Germania, Magirus è parte delOn-Highway che, secondo i programmi, inizierà a ...

Advertising

ProiezioniDB : Dopo un rialzo del 150% in un anno le azioni CNH Industrial hanno ancora ampi spazi per crescere - - messveneto : In Borsa sprint di Buzzi e Cnh Industrial: Anche grazie al maxi-piano infrastrutturale americano - InvestimentiBNP : Guarda la video pillola di #BorsaInDirettaTV per scoprire tutte le #strategie da adottare su Stm,Tenaris, e CNH Ind… - As_Aifi : ?? @CNHIndustrial rileva @RavenIndustries per 2,1 miliardi di dollari Leggi qui: - bluerating_com : RT @bluerating_com: Raccomandazioni di Borsa: i Buy di oggi da Cnh Industrial a Webuild -