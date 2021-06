Claudio Marchisio | chi è la moglie e madre dei suoi due figli Con Roberta la sua felicità

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 28 giugno 2021), un amore lungo 13 anni. Una coppia di super sportivi e si vede: l’ex centrocampista della Juventus e della NazionaleSinopoli fanno coppia fissa ormai dal fatidico ‘si’ proferito nel giugno 2008. Ma non solo, la coppia ha dato alla luce anche due splendidi bambini. E il loro amore sembra davvero essere destinato a durare per sempre. Non hanno fatto in tempo a sposarsi quando, dopo appena un anno dal fatidico ‘si’,e la bellissima ex tennista della Nazionale Under 16, oggi imprenditrice nel mondo della moda ...