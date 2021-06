Camera: Fico, ‘in aula dl su fondo complementare Pnrr’ (Di lunedì 28 giugno 2021) Roma, 28 giu. (Adnkronos) – “In aula alla Camera dei deputati questa settimana verrà esaminato il decreto sul fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza”. Lo scrive il presidente della Camera, Riberto Fico, su Fb. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 28 giugno 2021) Roma, 28 giu. (Adnkronos) – “Inalladei deputati questa settimana verrà esaminato il decreto sulal Piano nazionale di ripresa e resilienza”. Lo scrive il presidente della, Riberto, su Fb. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

Roberto_Fico : Da oggi è possibile accedere ai documenti della commissione #Sifar che abbiamo desecretato in ufficio di presidenza… - ILBARBA_ : @Mov5Stelle @virginiaraggi Il dramma spazzatura è ancora lì, peggiora ogni giorno. Quali sono le sue priorità: i so… - bluemotion25 : RT @Montecitorio: 41 anni dalla #StragediUstica. Presidente @Roberto_Fico: 'ribadire l'impegno permanente e incondizionato per far emergere… - RiccardoFioret2 : RT @Montecitorio: 41 anni dalla #StragediUstica. Presidente @Roberto_Fico: 'ribadire l'impegno permanente e incondizionato per far emergere… - AP_Piloti : RT @Montecitorio: 41 anni dalla #StragediUstica. Presidente @Roberto_Fico: 'ribadire l'impegno permanente e incondizionato per far emergere… -