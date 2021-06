Beatrice Valli | «Rimettersi in forma per la prova bikini è diseducativo»

(Di lunedì 28 giugno 2021) L’influencer con oltre 2 milioni di follower Beatrice Valli, 26 anni, mamma di tre bambini, seguitissima per i suoi post che documentano la vita familiare, i suoi look beauty e moda, è diventata un punto di riferimento per molte donne che prendono sul serio il loro benessere fisico e che in ogni fase della vita ascoltano il loro corpo, prima di tutto. Ludovica a tre mesi dalla nascita della sua terza figlia ha attirato l’attenzione su di sé per aver postato il suo corpo post gravidanza senza filtri, entrando così a far parte della squadra delle star e influencer body positive.

, dopo aver lasciato lo studio di Uomini e Donne con il tronista Marco Fantini , ha fatto della vita da influencer una professione, coinvolgendo anche la sua bellissima famiglia. ...e Chiara Ferragni sono due tra le influencer più apprezzate, ma c'è chi pensa che la prima cerchi di emulare in tutto e per tutto la star da oltre 24 milioni di follower solo su ...A partire dal 28 giugno, per un mese,l'influencer con oltre due milioni di follower presenterà in live streaming il suo percorso fitness insieme al trainer professionista Luca Santonastaso. Proponendo ...Beatrice Valli, ex volto di Uomini e Donne, è stata presa di mira sul web da alcuni haters. In molti hanno notato un pancino sospetto, sta di fatto che le hanno chiesto se fosse in dolce attesa. Lei h ...